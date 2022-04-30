Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск

Автор: Артём Александров
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В текущем году 9 мая исполнится 77 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории 47-го региона велись ожесточенные бои. Редакция ivbg.ru продолжает серию материалов об истории и фотографиях городов Ленобласти времен ВОВ и публикует вторую ее часть про Приозерск. 

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Расчет советской 45-мм противотанковой пушки 53-К готовится открыть огонь на Карельском фронте.

Фото: photochronograph.ru
Фото: photochronograph.ru

Финские солдаты с советской школьной картой в Каукола (в настоящее время поселок Севастьяново Приозерского района Ленинградской области).

photochronograph.ru
photochronograph.ru

Финский противотанковый ров в районе деревни Ряйсяля (Räisälä, в настоящее время поселок Мельниково в Приозерском районе Ленинградской области) на Карельском перешейке.

Источник: sa-kuva.fi.
Источник: sa-kuva.fi.

Фотография групповая: бойцы 461 сп

Период создания: 1943
Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая
Размер: 8x 11,5

На снимке: бойцы 461-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии. Фото 1943 года. Снимок зимний, бойцы сидят и стоят среди заснеженного леса, одеты в шинели и полушубки, на головах шапки-ушанки и будёновки.
Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Фотография групповая: Офицеры штаба 142-й сд

Период создания: 1943-1944
Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая
Размер: 9x 12

На снимке: офицеры штаба 142-й стрелковой дивизии, третий слева в первом ряду — начальник штаба Николай Васильевич Челюсткин, четвёртый слева — начальник связи 142-й стрелковой дивизии, майор Сергей Васильевич Рогов, в белой кубанке. Снимок сделан зимой 1943-1944 года. Перед началом Великой Отечественной войны 142-я дивизия дислоцировалась в Карелии, штаб располагался в Лахденпохье.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Жанровая фотография

Период создания: —
Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая
Размер: 8,5x 11,5

Описание: фотография, снимок горизонтальный. В летнем саду за столом, покрытом тяжёлой скатертью, украшенной узором, похожим на вышивку, сидят три офицера. В руках у них карандаши, перед каждым лежат бумаги. Все они в военной форме, без головных уборов. В центре — Государенков Фёдор Федосеевич. На обороте карандашом написано: «1944-45 гг.»

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война
Фотография жанровая: самоходки на Карельском перешейке

Период создания: 1944
Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая
Размер: 13x 30

Описание: фотография черно-белая: бой на Карельском перешейке ведут тяжёлые самоходные установки. 1944 год.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Период создания: —
Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая
Размер: 10,5x 16

На снимке: начальник политотдела 142-й стрелковой дивизии, полковник Дмитрий Егорович Джатиев (1909-1944) второй слева среди боевых товарищей, политработников перед форсированием реки Вуоксы. Погиб летом 1944 года при освобождении города Кексгольма (ныне Приозерск), в Приозерском районе совхоз и посёлок носят его имя.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война
Фотография жанровая: артиллерия на Карельском перешейке

Период создания: 1944
Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая
Размер: 13x 29

Описание: фотография черно-белая, мощная артиллерия продвигается на новые рубежи. На одном из стволов написано: «Вперёд! На Выборг!». 1944 год.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Вручение ордена 22-й мотобригаде.

Период создания: 1944
Материал, техника: печать черно-белая, фотобумага
Размер: 12x 18

На снимке: момент вручения ордена 22-й мотострелковой бригаде. На переднем плане возле знамени стоят командиры бригад 6-го танкового корпуса, четвёртый слева – Хамзя Салимович Богданов. Позади них на некотором расстоянии стоят воины корпуса, за ними виднеются высокие деревья. Вероятно, действие происходит в лесу. Снимок горизонтальный На обороте рукой Богданова написано: «После выхода из боя (бой в прорыве). Вручение ордена 22 мсбр за успешное выполнение боевого задания». Внизу: «В строю. Командиры бригад 6-го танкового корпуса (слева направо): Архипов, Курист, Якушин, Богданов». Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, полковник Хамзя Салимович Богданов (1904-1983). Хамзя Салимович был кадровым военным, танкистом, начал службу в Красной Армии с октября 1923 года, к концу Великой Отечественной войны командовал 22-й гвардейской мотострелковой бригадой в составе 6-го гвардейского танкового корпуса, 3-й гвардейской танковой армии, 1-го Украинского фронта.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Командиры 227-го батальона

Период создания: 1942-1943
Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая
Размер: 12x 8

На снимке: командиры 227-го сапёрного батальона 142-й стрелковой дивизии. Фото: 1942-1943 годов.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Фотография: надгробие Ларионова

Описание: на снимке надгробный обелиск на могиле Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова. Обелиск появился на городском кладбище в 1974 году, когда состоялось перенесение останков Героя с прежнего места захоронения, где он был похоронен сразу после гибели 20 июля 1941 года. Герой Советского Союза лётчик Ларионов Георгий Петрович родился в Петербурге 27 апреля 1908 года. Семья рано осталась без кормильца, мать воспитывала пятерых детей. С началом Гражданской войны семья бежала от голода на Вологодчину. Окончив школу, Георгий Ларионов, работал, учился. После призвания в армию в 1932 году стал курсантом Военно-теоретической школы в Ленинграде, затем лётчиком. В дальнейшем его жизнь уже была связана с Красной Армией. Участник советско-финляндской войны, в марте 1940 года согласно Указу правительства получил звание Героя Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны 20 июля 1941 года Герой Советского Союза капитан, командир эскадрильи 153-го авиаполка Ленинградского фронта Ларионов Георгий Петрович погиб при выполнении боевого задания близ города Кексгольма (ныне Приозерск). В память о нём один из посёлков, находящийся в нескольких километрах от города, носит имя Героя.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Фотография памятной доски Ларионова

Описание: на фотографии надгробная доска с могилы Ларионова. Герой Советского Союза лётчик Ларионов Георгий Петрович родился в Петербурге 27 апреля 1908 года.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Фотографии находятся в Приозерском филиале Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» — Музей-крепость «Корела».

Карельский фронт. Фотоколлаж из 3-х фото.

Период создания: 1944 г.
Материал, техника: Фотобумага. Фотопечать.
Размер: 18 х 23,5 см — фото; 20 х 26,5 см. — паспарту.
Место создания: СССР.

Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Приозерск фотографии, Приозерск, Ленинградская область, Кексгольм, ВОВ, Великая Отечественная Война

Фотография находится в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение культуры «Государственный Музей истории Санкт-Петербурга».

Приозерск в ВОВ

Приозерск больше ста лет был в составе Швеции (назывался Кексгольм), затем 130 лет в составе Финляндии (назывался Кякисалми). Рай­он­ный центр Ка­ре­ло-Финской ССР (1940-1944 годы), Ле­нинградская область (1944-1963 годов, с 1965 года). Завоёван СССР в ходе Зимней войны.

В Великую Отечественную вой­ну 21 августа 1941 года ок­ку­пи­ро­ван финляндскими вой­ска­ми, во вре­мя ок­ку­па­ции име­но­вал­ся финляндскими вла­стя­ми Кя­ки­сал­ми. В 1941-1944 годах в го­ро­де раз­ме­ща­лась ма­нев­ро­вая ба­за во­енно-морских сил Фин­лян­дии.

Воины 142-й стрелковой дивизии в июле 1944 года первыми начали форсирование Вуоксы в районе нынешнего совхоза «Джатиево», сумели преодолеть сильно укрепленную линию вражеской обороны и вместе с другими подразделениями 115-го стрелкового корпуса заставили врага отступить.

В сентябре 1944 года в Кексгольм вступили войска Ленинградского фронта. 1 октября 1948 года город получил новое имя — Приозерск.

Город был почти полностью разрушен — фашисты сожгли и разрушили 80% жилой площади, все административные здания. Приозерск остался без света и воды.

Памятники ВОВ в Приозерске

В Приозерске есть различные памятники, посвященные Великой Отечественной войне, такие как: памятник Ларионову Г. П., Герою Советского Союза, парк защитников Отечества, памятник воинам-освободителям (ИС-3 и ИСУ-152), братская могила №1, могила Ларионова Г. П., Героя Советского Союза и кладбище, могила Богданова Х. С., Героя Советского Союза.

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