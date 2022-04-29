Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Кириши

В 2022 году 9 мая отметят 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области велись ожесточенные бои. Осада немецкого плацдарма в районе Киришей советскими войсками продолжалась более 21 месяца. Редакция ivbg.ru публикует ее историю и фотографии города времен ВОВ.

Командир 254 ИАП Герой Советского Союза Петров Петр Михайлович.

Период создания: 1941-1984 г.г.

Материал, техника: фотобумага, черно-белая

Размер: 22 х 15 см

Описание: фотография командира 254 Истребительного Авиационного полка Героя Советского Союза Петрова Петра Михайловича. 254 ИАП базировался в Будогощи. Петров П.М. погиб в 1941 году. Изображён в самолёте, в куртке меховой, шлеме, за штурвалом самолёта.

«Раненный, совершенно изнурённый советский солдат. Волховский котёл. 1942г.»

Период создания: 1942-2003

Материал, техника: фотобумага, черно-белая

Размер: 40,8 х 60,4см

Место создания: СССР

Описание: фотография, сделанная немецким военным фотографом Георгом Гундлахом в 1942 году «Раненный, совершенно изнурённый советский солдат. Волховский котёл. 1942 г.» На фотографии изображён исхудавший, раздетый до пояса, лежащий на земле русский солдат. Фотография наклеена на картон бежевого цвета. Внизу подписи на русском и немецком языках.

Шпилин Иван Тимофеевич с товарищем.

Период создания: 1941 — 1945гг.

Материал, техника: фотобумага, чёрно-белая

Размер: 9,3 х 6,5 см

Описание: фотография «Шпилин Иван Тимофеевич с товарищем». Шпилин И.Т. — дед Маховой Евгении Сергеевны. Участник финской и Великой Отечественной войны (связист), 1908 года рождения, крестьянин, уроженец д.Мыслово. Сфотографированы в летнее время, на фоне деревянного строения, одеты в военную форму.

Офицеры и матросы. Фотография, принадлежавшая В.Кудрявцеву.

Период создания: 1941-1944

Материал, техника: фотобумага, чёрно-белая

Размер: 8,0 х 10,8 см

Описание: фотография групповая офицеров и матросов, принадлежавшая Кудрявцеву В.А. На фотографии изображено восемь человек (в три ряда: в нижнем ряду полулежат два человека, в среднем ряду сидят три офицера, в верхнем ряду стоят три человека, в середине — офицер). В.Кудрявцев — в нижнем ряду справа. Фотография сделана на судне, на заднем плане река, на её берегу — невысокие дома.

Лётчики 2-й эскадрильи 254 истребительного авиаполка.

Период создания: 1943-1984гг.

Материал, техника: фотобумага, чёрно-белая

Размер: 22,5х16,5 см

Место создания: Ленинградская обл., Киришский р-он, пос. Будогощь

Описание: лётчики 2-й эскадрильи 254 истребительного авиаполка. Боевое задание получает для лётчиков Герой Советского Союза командир Назимов Константин Савельевич (первый слева), рядом с ним командир 254 истребительного авиаполка Михайлин Степан Михайлович, лётчики 2-й авиаэскадрильи Васильев Иван Васильевич, Измоденов Алексей Матвеевич, Саркисян Седрак Мравович. Снимок сделан с фотографии военного времени.

Офицеры 16-го мотострелкового батальона 16 -й танковой бригады.

Период создания: 1942-1984 г.г.

Материал, техника: фотобумага, чёрно-белая

Размер: 11,5х8,5 см

Место создания: Ленинградская обл., Киришский р-он

Описание: офицеры 16-го мотострелкового батальона 16 -й танковой бригады у блиндажа командного пункта в лесу под Будогощью. Сидят слева направо: заместитель командира батальона по политчасти майор Зобнин, командир батальона капитан А.Г.Кирьяшин, награждённый орденом Ленина, четвёртый — начальник штаба батальона старший лейтенант Рябиков, пятый — старший лейтенант С.Г.Зборовский. Стоят: батальонный инженер Пейсиков, старший лейтенант Котов, далее Рогов, Яковлев, Казачинский, Шамай и другие.

Красный уголок в прифронтовом лесу.

Период создания: 1941-1981 г.г.

Материал, техника: фотобумага, чёрно-белая

Размер: 15,0х11,5 см

Описание: красный уголок в прифронтовом лесу. На трёх стендах в лесу расположены плакат, фотографии лётчиков, стенгазета «За Ленинград». Снимок сделан с фотографии военного времени.

Схема Киришского плацдарма.

Период создания: 1942-1975г.г.

Материал, техника: фотобумага, черно-белая, карандаш, тушь

Размер: 55,0х38,5 см

Описание: графическая схема Киришского плацдарма противника. Схема составлена по карте и аэроснимкам военного времени.



Лётчики 254-го истребительного авиационного полка.

Период создания: 1943-1984 г.г.

Материал, техника: фотобумага, чёрно-белая

Размер: 23х16 см

Описание: лётчики 254-го истребительного авиационного полка после проверки техники полотирования. Лётчики (слева направо) неизвестный, А.В.Закревский, К.С.Назимов, С.М.Михайлин, В.В.Косенко, М.П.Кольцов, Кобзев (инспектор), В.А.Ковалёв, С.П.Аистов, В.К.Сидоренков, неизвестный. Лётчики стоят у самолёта в ангаре под прикрытием деревьев. Аэродром находился в пос. Будогощь Киришского района, Волховский фронт, июнь 1943г.

Командование 44 стрелковой дивизии в Киришах.

Период создания: 1942-1983гг.

Материал, техника: фотобумага, чёрно-белая

Размер: 18х12 см

Место создания: Ленинградская обл., пос. Кириши

Описание: командование 44 стрелковой дивизии в Киришах в июне — ноябре 1942 года. Снимок сделан с фотографии военного времени. Сидят слева направо: майор Юрченко — начальник санитарной службы дивизии, в центре — командир дивизии полковник Воробьёв Дмитрий Демьянович, начальник штаба дивизии подполковник Иванов. Стоят: слева — адьютант командира 44 стрелковой дивизии лейтенант Якушенков Владимир Петрович, справа — заместитель командира 44 стрелковой дивизии полковник Тесля Иван Трофимович.

Арефьев Павел Иванович.

Период создания: 1943-1991 г.г.

Материал, техника: фотобумага, черно-белая

Размер: 13,5х8,0 см

Описание: фотография Арефьева Павла Ивановича (1904-1976гг.) работавшего в довоенные годы старшим мастером ФЗО в пос. Кириши. Павел Иванович снят в 1943 году, на фронте. Снимок сделан в полный рост. Арефьев П.И.- в сапогах, шинели и фуражке. Рядом с ним солдат в пилотке (фамилия неизвестна). На оборотной стороне наклеена фотография ФД — 2118.

Артиллерийский наблюдательный пункт в районе рощи «Круглая» (Кириши), декабрь 1942г.

Период создания: 1942-1983 г.г.

Материал, техника: фотобумага, черно-белая

Размер: 24 х 18 см

Описание: артиллерийский наблюдательный пункт в районе рощи «Круглая» (Кириши), декабрь 1942 года. Двое военных — один в шинели и шапке — ушанке смотрит в прибор, другой — в полушубке, шапке — ушанке держит телефонную трубку. Вокруг — кустарник и снег. Снимок сделан с фотографии военных лет.

Река Волхов. Кириши. 1942 год.

Период создания: 1942-1985гг.

Материал, техника: фотобумага, черно-белая

Размер: 6,0 х 4,5 см

Описание: фотография видовая. На оборотной стороне надпись по-немецки:»Волхов — фронт. СССР.» 28.06.42 г. Снимок сделан немецким солдатом, съемка велась на западном, левом берегу реки Волхов, в районе Новых Киришей. На переднем плане виден кусочек воды, доски, на которых стоит ведро. Вдали видны развалины дома и стелющийся белый дым, оголенные деревья.

Железнодорожный мост через Волхов, взорванный немцами.

Период создания: 1943-1982 г.г.

Материал, техника: фотобумага, черно-белая

Размер: 24х18 см

Описание: фотопортрет видовой. Железнодорожный мост через Волхов, взорванный немцами. Все фермы моста погружены в воду. Рядом с мостом видны деревянные кресты немецкого захоронения. Снимок сделан с фотографии военного времени.

Советские самолеты в атаке над рекой Волхов в Киришах.

Период создания: 1942-1985гг.

Материал, техника: фотобумага, черно-белая

Размер: 9 х 6 см

Место создания: пос. Кириши

Описание: сюжетная фотография. Советские самолеты в атаке над рекой Волхов в Киришах. Май 1942 года. Высоко в небе видны три советских самолета. Снимки сделаны немецким солдатом.



Все фотографии хранятся в Киришском филиале Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» — Киришский историко-краеведческий музей.

Киришский плацдарм

Киришский плацдарм — плацдарм немецких войск на восточном берегу реки Волхов в районе современного города Кириши, образовавшийся в декабре 1941 года в результате Тихвинской наступательной операции Красной армии.

Осада немецкого плацдарма в районе Киришей советскими войсками продолжалась более 21 месяца. Ожесточенные бои сменялись периодами относительного затишья. Уже к лету 1942 года плацдарм для немецкого командования потерял не только стратегическое, но и тактическое значение — сил для повторного наступления к реке Свирь на соединение с финскими войскам у Группы армии «Север» не было. Тем не менее, немецкие части продолжали удерживать плацдарм. Все советские попытки ликвидировать плацдарм закончились неудачей и стоили значительных жертв с обеих сторон.

Борьба за киришский плацдарм не имела большого влияния на ход всей битвы за Ленинград. Достаточно сказать, что наиболее крупномасштабная попытка ликвидировать плацдарм, предпринятая советскими войсками летом 1942 года, или какие-либо другие боевые действия 4-й армии в этом районе не отмечены в списках операций в справочниках и энциклопедиях. Попытки советских войск ликвидировать плацдарм долгое время не имели успеха, но в конечном итоге все-таки вынудили противника в октябре 1943 года оставить свои позиции и отступить.

Однако в результате «боев местного значения» все окрестные населенные пункты и промышленные объекты были уничтожены или сильно разрушены. Так, рабочий поселок Кириши превратился в руины, где не уцелело ни одного здания, а районный центр Новые Кириши (Сольцы) был полностью стерт с лица земли. Большинство местных жителей либо погибли, либо покинули родной край. Только в 1960 году, после принятия решения о строительстве Киришского нефтеперерабатывающего завода и Киришской ГРЭС, началось воссоздание Киришской земли. В 1965 году Кириши получили статус города.

В Киришах имеется большое количество самых разных памятников Великой Отечественной войны, посвященных трагическим и героическим этапам боев за этот город. Среди них — Памятник танк Т-34 Защитникам киришской земли, памятники Героям Советского Союза, мемориал Погибшим деревням, памятник Эхо войны, памятник Начало наступления советских войск по освобождению Киришей, стела «Передний край обороны г.Кириши», мемориал памяти павших в боях за Кириши и памятник Неизвестному солдату.