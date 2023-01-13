Что такое Старый Новый год, почему мы его празднуем и какие приметы, традиции и обряды имеет праздник

В ночь с 13 на 14 января в России существует один неофициальный праздник под необычным названием. Старый Новый год хоть и не является поводом для выходного или красным днем календаря, но отмечается россиянами, а федеральные телеканалы активно повторяют свои новогодние эфиры. Однако далеко не все знают, что на самом деле Старый Новый год — это исторический праздник, образовавшийся «по вине» расхождения старого и нового календарей. Ivbg рассказывает, что же это за праздник и почему мы его так любим отмечать, пускай и формально.

Как и когда появился праздник?

В самом конце XV века (в 1492 году) на Руси официально определили дату начала Нового года. Этой датой стало 1 сентября и продержалось в своей новой «должности» чуть больше двух столетий. Изменения внёс великий реформатор Пётр Первый, когда в 1700 году он издал указ о начале нового летоисчисления с 1 января. По «новому стилю» 1 января было четырнадцатым числом.

К началу ХХ века власть имущие всерьез задумались над тем, чтобы перейти с морально устаревшего юлианского на григорианский календарь, которым уже давно и с успехом пользовались в Европе. Так и произошло: в 1918 году декрет Совета Народных Комиссаров своим законом осуществил давние мечты народа и официально перевёл летоисчисление в стране на григорианскую версию календаря, которую принято также называть по-простому «новый стиль». Юлианский остался в прошлом, поэтому «по старому стилю» 14 января в нынешнем его положении совпало бы с первым днём года. Именно 1918 год и решение Совета Народных Комиссаров можно считать днём рождения праздника под названием Старый Новый год.

Где еще, кроме России, принято праздновать Старый Новый год?

Интересно, что мы рассказали историю появления неофициального праздника только на территории России, но празднуют его и за пределами СНГ. Несмотря на кажущиеся очевидными трудности перевода при понимании сути этого праздника иностранцами, Старый Новый год так или иначе отмечают и упоминают в таких странах, как Греция, Македония, Румыния, Швейцария, Черногория и Сербия. Удивительно, но старый Новый год он и в Африке Старый Новый год: празднуют его также в Алжире, Марокко и Тунисе.

Традиции праздника

Канун Старого Нового года называется Щедрый вечер (Васильев вечер). В этот день церковь отмечает память покровителя свиноводов Василия Святого. Вечером 13 января женщины готовят мясную кутью с маслом, после чего ставят приготовленное блюдо в углу с иконами. Еще одним традиционным блюдом вечера на столе считается жареный поросёнок (символ плодородия земли и плодотворности скота). Также в канун Старого Нового года с заходом солнца до полуночи девочки-подростки ходят по соседям щедровать, желая хозяевам счастья, здоровья и удачи в наступившем году.

Хозяевами следующего дня, 14 января, считаются мужчины. Они по обычаю с самого утра посевают зерном у крестьян, родственников, близких и знакомых. По народным поверьям в этот день в дом первым должен войти именно мужчина. Это принесет в будущем году счастье. Посевальщики поздравляют с новым годом, желают богатства и изобилия. Хозяева в ответ одаривают пирогами, сладостями и фруктами, а иногда деньгами. Зерно после посевальников оставляют до самого вечера. Его принято не сметать веником, а бережно собирать, а весной использовать для посева.

Народные приметы Старого Нового года

В Старый Новый Год существует немало самых разных примет. Так, в некоторых селеньях по сей день в ночь с 13 на 14 января сжигают старую одежду и одевают новую, что символизирует начало новой и хорошей жизни. Сохранился обряд 14 января, когда хозяйки с тремя зажженными свечами обходят весь дом по часовой стрелке и крестятся. Это оградит дом от всех бед.

Мужчины-хозяева в этот день топором несильно стучат по порогу дома, приговаривая «жизнь, здоровье, хлеб». У молодежи бытует традиция, связанная с сердечными делами. К примеру, ранее отвергнутый парень, мог попытать свое счастье в любви еще раз и предложить даме руку и сердце. Также в этот день распространено сватовство. Если заключить помолвку 13 января, значит, брак будет удачный.

В народных поверьях Старый Новый год связан и с другими приметами, которые гласят, что в канун праздника нельзя произносить цифру 13, а 14 января не считают мелочь, в противном случае год будет плаксивым, нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним из дома вынесите счастье.

Если утром 14 января ветки покрыты пушистым инеем, значит, в будущем году уродится много меда. В Старый Новый год нельзя ничего одалживать, иначе год будет в долгах. В праздник принято просить прощения, мириться и улаживать конфликты. Отказывать в примирении и прощении нельзя. Если в этот день заболеть, значит, болеть будешь весь год. Утренний снег — зима будет снежной, а весна поздней. Гололед на улице — хороший урожай. Хотите собрать большой урожай яблок, тогда в полночь встряхните снег с яблони. Родиться в этот день, сулили богатую жизнь.

Ритуалы и обряды Старого Нового года

Ночь с 13 на 14 января полна загадок и мистики. Все желания, которые вы загадываете в эту ночь, почти наверняка сбываются. Все тайное становится явным. Все несбыточные мечты реализуются. По крайней мере, в это свято верили наши предки. Вы тоже можете попытать счастье, проведя ритуал на благосостояние, мир во всем мире или любовь до гроба.

Проблемы, вон! Каждый из нас хотел бы избавиться от каких-либо проблем в своей жизни. Мы предлагаем их сжечь! Для этого вам необходимо нарезать маленькие кусочки бумаги на небольшую тарелку. На каждой бумажке следует написать то, от чего бы вы хотели избавиться. Мысль на бумаге должна быть конкретна, а не обобщена. После этого следует сжечь все листки на тарелке со словами благодарности.

Денег много не бывает. Этот ритуал требует подготовки. За несколько дней до наступления Старого Нового года положите в кошелек две пятирублевые монеты. Не вытаскивая их из кошелька, носите до 13 января, монеты должны «привыкнуть» к вам. В канун Старого Нового года растопите немного воска зеленой свечки (зеленый цвет притягивает деньги). Из полученной массы сделайте маленькую лепешку и налепите на нее с двух сторон заготовленные монеты. Денежный талисман утром 14 января в холщовый мешок зеленого цвета и спрячьте в укромное место. Весь год он будет приносить вам достаток.

Амурные дела. В поисках второй половины? Сайты знакомств не для вас? Не беда! Старый Новый год решит эту проблему. Зажигаете красную, белую и зеленую свечи, после чего ставите их в хрустальный графин с водой на круглое зеркало и просите любви чистой, как ключевая вода, горячей, как пламя и прозрачной, как зеркало. Повторите заклинание три раза. Перед обрядом нужно простить всех бывших партнеров, на кого держите обиду, отпустить страхи и сомнения. На день всех влюбленных вы уже не будете так одиноки.

Красота — страшная сила. На пути к красоте все средства хороши! 13 января, налейте ключевой воды в чашку и поставьте ее в изголовье кровати в ночь под Старый Новый год. Утром 14 января проснувшись, не вставая с кровати, возьмите чашку левой рукой и прочтите:

«С мягкой постельки я, раба Божия, встану, Иисуса Христа и Богородицу помяну (или боговЮ которых почитаете), пойду в ворота, выйду к ключу, водицы себе раздобыть хочу. Чтобы, умывшись ею набело, стать белолицей, краснорумяной, девицей красой, а не чернавкой какой. Чтобы всяк меня видящий да красоту мою хвалил, про любовь говорил, подарками дарил. Чтобы было женихов, как в стаде коров. Чтобы стала как девка краса, такою была целый год, пока заговор не сойдет. Аминь.»

Выпейте полчашки ключевой воды, а остальной окатите себя. До наступления следующего дня мыться нельзя.

В общем, если вы чего-то давно хотели, ждали или хотели изменить в своей жизни, то Старый Новый год вам в этом поможет.

Скоро праздник Рождества и Старый Новый год сдвинутся на день. Это правда?

Да, это чистая правда. Вот только не совсем скоро. Здесь рождается еще один крайне интересный факт, которым мы обязаны с вами поделиться. Меньше, чем через сто лет Старый Новый год выпадет уже не на 14 января, а на 15-е. Это связано с тем, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается каждый век. В настоящее время буквальная разница между летоисчислением «по старому» и «по новому» стилю составляет 13 дней. А вот с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. Таким образом, нетрудно догадаться, что после встречи 2101 Нового года как Рождество, так и Старый Новый год будут отмечаться на день позже — 8 и 15 января соответственно.