Когда Масленица в 2021 году?

Масленица — довольно древний праздник, восхваляющий конец зимы и скорый приход весны. Когда в 2021 году россияне будут праздновать Масленицу и когда нужно начинать печь блины – читайте в материале ivbg.ru.



Какого числа Масленица в 2021 году? Масленица предшествует Великому посту и длится не один день, а целых семь. Масленичная неделя в 2021 году начнется в понедельник, 8 марта. Закончится празднование Масленицы в воскресенье, 14 марта.

Откуда берет свое начало Масленица? Масленица зародилась еще во времена язычества. Суть праздника заключается в прославлении бога солнца Ярилы. Масленица — единственный нехристианский праздник, который гармонично вошел в православную культуру. Всю масленичную неделю люди веселятся, устраивают народные гулянья, пекут блины.

Почему главный атрибут Масленицы - блины? В славянской культуре блин считается символом солнца, которое согревает и питает землю. Чтобы солнце ярче и чаще светило после зимы, в домах пекли стопки блинов.