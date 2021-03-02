Когда Масленица в 2021 году?

Масленица — довольно древний праздник, восхваляющий конец зимы и скорый приход весны. Когда в 2021 году россияне будут праздновать Масленицу и когда нужно начинать печь блины – читайте в материале ivbg.ru.
Какого числа Масленица в 2021 году?
Масленица предшествует Великому посту и длится не один день, а целых семь. Масленичная неделя в 2021 году начнется в понедельник, 8 марта. Закончится празднование Масленицы в воскресенье, 14 марта.
Откуда берет свое начало Масленица?
Масленица зародилась еще во времена язычества. Суть праздника заключается в прославлении бога солнца Ярилы. Масленица — единственный нехристианский праздник, который гармонично вошел в православную культуру. Всю масленичную неделю люди веселятся, устраивают народные гулянья, пекут блины.
Почему главный атрибут Масленицы - блины?
В славянской культуре блин считается символом солнца, которое согревает и питает землю. Чтобы солнце ярче и чаще светило после зимы, в домах пекли стопки блинов.
Что принято делать во время масленичной недели?
У каждого дня масленичной недели существуют свои традиции. Но в наши дни люди в основном пекут блины и устраивают массовые праздничные гуляния: водят хороводы, прыгают через костер, участвуют в конкурсах и кулачных боях, поют песни, катаются на санках. В последний день Масленицы (в воскресенье, 14 марта) люди сжигают чучело из соломы и провожают зиму.