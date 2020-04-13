СМИ: из больницы в Петербурге сбежали двое пациентов, у одного может быть коронавирус

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сбежали двое опасных пациентов, минимум один из них может болеть коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, одного из них, который на фото, зовут Алексей. Его доставили в больницу №2 после того, как мужчина общался с носителем коронавируса. Вчера вечером он сбежал.

Второй попал в то же медучреждение после того, как его доставили из Александровской больницы. Сразу после этого Антон сбежал. Уточняется, что он агрессивен и опасен, его диагнозы — пневмония и психическое расстройство.

Обоих сбежавших ищет полиция.