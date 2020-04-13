Санитар Покровской больницы заразился коронавирусом

Сотрудники Покровской больницы, до того, как в ней нашли коронавирус, записали коллективное видеообращение, в котором попросили обеспечить их средствами защиты.

Позже работникам поступили средства защиты из Москвы, однако, как сообщалось ранее, не в необходимом объеме. Медучреждение позже разделили на «зараженную» и «чистую» зоны, закрыв на карантин три отделения вместе с врачами.

Однако сегодня стало известно, что санитар Покровской больницы, который также записывал видеообращение, сдал положительный тест на коронавирус. Аналогичный результат у его девушки, мамы и бабушки.

Сам Ярослав подтвердил «Фонтанке» положительный диагноз и сообщил о том, что болезнь проходит у него и его родных в легкой форме. Вся семья изолировалась дома вместе.