Назван топ-5 самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал пятёрку самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом.

на пятом месте оказалась мусорка. По мнению Зайцева, после выноса мусора необходимо тщательно вымыть руки.

Четвёртое место — у сквера, где гуляют с домашними питомцами. Вирус может попасть на лапы собаки, поэтому животное нужно тщательно вымыть.

На третьем месте — автозаправка, поскольку здесь за пистолет берутся сотни людей. Лучше всего пользоваться бесконтактными сервисами.

На втором месте по степени опасности — магазин. В него надо заходить в маске. Перед тем как взяться за тележку или корзину, необходимо обработать руки.

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Но самое опасное место — аптека, куда приходят люди с симптомами заболевания. Поскольку площадь аптек небольшая и патогены вируса надолго остаются на поверхности и в воздухе после кашля и чихания.