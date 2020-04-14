В Гатчинском и Всеволожском районах на заводах провели коронавирусный рейд

Сегодня днем, 14 января, сотрудники комитета экономического развития Ленобласти и Роспотребнадзора Всеволожского и Гатчинского районов проверили три предприятия.

Первым объектом был завод металлоконструкций «Турбоатомгаз» в Новом Девяткино. Вторым заводом в рейде был ООО «Опытный завод строительных конструкций» в Гатчине. Третьим объектом стал завод ООО «Уни-блок», который занимается приемом металлолома в Гатчине.

В результате везде были выявлены нарушения установленного в Ленинградской области режима по противодействию распространения коронавируса.

Так, территория первого завода убирается, информирование работников находится на должном уровне, термометрия проводится в течение дня, однако выборочно. Столовая предприятия имеет зоны разграничения, часть сотрудников работает на удаленке, но не все работники в масках — средств защиты в достаточном количестве нет. Выяснилось, что на сегодня запланирована большая доставка защитных средств. Среди нарушений — недостаточно дозаторов с антисептиками и не кратное увеличение количества уборок.

На втором заводе, как оказалось, средства защиты имеются в должном количестве. Информирование работников осуществляется, но не во всех местах массового скопления. Часть сотрудников — на удаленке, помещения грязные, дезинфекторов мало. Термоконтроль проводится только утром, графиков уборки нет.

На третьем предприятии достаточно средств защиты, информирование проводится, некоторые сотрудники на удаленке. Проверяющие обнаружили, что в помещениях работников мало, уборка недостаточная, дезинфекторы лишь персональные, графиков уборки нет, термометрия проводится лишь утром контактным градусниками. Сдающие лом не проверяются на температуру.

Руководство всех предприятий отнеслось с пониманием и готовностью выполнять все требования. В ходе профилактических бесед даны рекомендации, которые обещали исполнить. Протоколы не составлялись.