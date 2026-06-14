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Новости Социум

Двух бойцов СВО из Сланцевского района проводят в последний путь

Военнослужащие погибли при исполнении воинского долга.

В Сланцевском районе Ленинградской области простятся с Евгением Честнейшиным и Василием Ивановым, погибшими при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом 14 июня сообщила глава администрации Марина Чистова

Траурные церемонии прощания с военнослужащими пройдут в понедельник, 15 июня. В поселке Сосновка состоятся похороны 24-летнего Евгения Честнейшина. Уроженец Сланцев в ноябре 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на передовую. Погиб герой 9 февраля 2025 года. Отпевание военнослужащего пройдет в храме преподобного Серафима Саровского. 

В тот же день в деревне Выскатка проводят в последний путь 42-летнего ефрейтора Василия Иванова. Он отправился в зону СВО в феврале 2026 года. Жизнь бойца оборвалась 12 марта. Отпевание бойца также пройдет в храме преподобного Серафима Саровского в 13:00. Покоится герой будет на местном сельском кладбище.

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Фото на миниатюре: magnific

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