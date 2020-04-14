Назван порядок начисления доплаты для безработных и самозанятых в Ленобласти

Вчера, 13 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление областного правительства об утверждении порядка предоставления доплаты гражданам в период повышенной готовности.

Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется в том числе на ситуации, возникшие с 30 марта. Контроль возложен на председателя комитета экономического развития.

На доплату могут рассчитывать, согласно тексту документа, следующие категории граждан:

Люди, уволенные после 30 марта (кроме тех, кто лишился работы из-за нарушения трудовой дисциплины) и признанные безработными;

Самозанятые, которые зарегистрировались до 30 марта и обратились в службу занятости. Исключение — арендодатели и самозанятые, которые подали декларацию по налогу на доходы физлиц, подтверждающую отсутствие дохода за первый квартал 2020 года;

Региональная доплата ежемесячно предоставляется в размере 7 тысяч рублей для тех, кто получает пособие по безработице до 10 тысяч. При этом 5 тыс. рублей полагается гражданам, получающим пособие по безработице более 10 тысяч.

Однократно выплату в 7 тысяч могут получить те, кто зарегистрирован в качестве самозанятых.

Выплатами занимается региональный Центр занятости населения.