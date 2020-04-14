Видео: мобильный госпиталь прибыл к общежитию с зараженными коронавирусом в Новосергиевку

Сегодня стало известно, что в Новосергиевку Всеволожского района направились мобильные комплексы областной службы спасения. Там должен быть установлен временный госпиталь для зараженных коронавирусом мигрантов.

Напомним, в общежитии, которое помещено на карантин, находятся порядка 472 человек. У 35 из них за минувшие сутки подтвердился коронавирус, допускается вариант, при котором число зараженных будет только расти. Поэтому было принято решение развернуть на месте временный госпиталь, чтобы не вывозить зараженных за пределы зоны карантина.

Вечером 14 апреля стало известно, что областной Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов.

В Сети появилось видео на котором видно, как мобильный госпиталь прибывает в Новосергиевку.