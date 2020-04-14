Бизнес попросил российские власти выдавать продуктовые карточки малообеспеченным

Производители и поставщики продовольствия, а также объединения торговых сетей призвали российское правительство немедленно приступить к продуктовым карточкам, которые следует раздавать малообеспеченным гражданам.

Представители бизнеса таким образом призвали власти приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга. Письмо с соответствующим заявлением поступило в РБК, его подписали руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и др.

Инициатива объясняется важностью «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости». Для финансирования проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд рублей. Карточки на сумму 10 тысяч рублей смогут получать 10 млн россиян.

Ранее ivbg.ru писал, что прокуроры будут незамедлительно реагировать на подорожание продуктов в России. Соответствующее поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов.