Названы самые востребованные вакансии во время пандемии

Специалисты аналитического центра “Авито Работа” выяснили, какие вакансии стали самыми популярными во время пандемии коронавируса.

Россияне в марте чаще всего искали работу водителем, однако по сравнению с февралем число поисковых запросов по профессии снизилось на 16%. Также в топ-10 самых популярных профессий во время пандемии вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.

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Эксперты отмечают, что соискатели больше сфокусировались на поиске работы, разрешенной в условиях самоизоляции.