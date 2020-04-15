В Кингисеппе на 15 тысяч рублей оштрафовали двух жителей изолированного подъезда

Двух жителей Кингисеппского района в Ленобласти оштрафовали за выход из подъезда, изолированного Роспотребнадзором. Каждый получил штраф по 7,5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Ленобласти, мужчины живут в одном подъезде с соседом, который недавно вернулся из Доминиканы. Согласно постановлению главного санитарного врача, жителей всего подъезда обязали не выходить до 11 апреля. Но тем не менее 8 и 10 апреля мужчины покинули свой подъезд. Один из них вышел выгулять собаку, другой отправился на работу.

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Местные жители 45 и 39 лет оштрафованы на 7,5 рублей за нарушение режима принудительной изоляции.

Ранее на 7,5 тысяч рублей была оштрафована жительница того же подъезда. Женщина пренебрегла требованиями Роспотребнадзора и вышла в магазин.