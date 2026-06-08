Узнать набранные по итогам испытаний баллы выпускники могут на «Госуслугах».

Публикация результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ленинградской области начнется с 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.

Так, не позднее 16 июня будут опубликованы результаты экзаменов по истории, литературе и химии. Не позже 22 июня выпускники смогут узнать набранные баллы по русскому языку.

Не позднее 23 июня доступны станут результаты по базовой и профильной математике, а не позднее 25 июня — по обществознание и физике.

До 30 июня будут опубликованы результаты ЕГЭ по биологии и географии и информатике. Последними обнародуют баллы по иностранным языкам — не позднее 2 июля.

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Фото на миниатюре: Госуслуги