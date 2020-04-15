Ученикам Свирицкой школы подарили планшеты для дистанционного обучения

Гаджеты для дистанционного обучения были вручены в рамках областной акции #ПомогиУчиться.

Сегодня, 15 апреля, глава администрации Волховского района Алексей Брицун вручил Свирицкой школе шесть планшетов. Гаджеты подарят ученикам, которые не имеют технической возможности проходить дистанционное обучение.

Вам будет интересно Лужская школа получила сертификат на покупку планшетов для дистанционного обучения Агрофирма “Выборжец” закупила 150 планшетов для детей, не имеющих необходимые гаджеты для дистанционного обучения. Сегодня, 9 апреля, во время рабочей поездки... 09.04.2020 537

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти благодаря акции собрали 850 новых планшетов: агрофирма «Выборжец» закупила 350 планшетов, компании «Евроинвест» и «Термекс» – по 250. Технику передадут, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет электронного оборудования для дистанционного обучения.