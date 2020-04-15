Ученикам Свирицкой школы подарили планшеты для дистанционного обучения

Автор: Гузель Галимова
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Гаджеты для дистанционного обучения были вручены в рамках областной акции #ПомогиУчиться.

Сегодня, 15 апреля, глава администрации Волховского района Алексей Брицун вручил Свирицкой школе шесть планшетов. Гаджеты подарят ученикам, которые не имеют технической возможности проходить дистанционное обучение.  

Фото: instagram.com/britsunalexey
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09.04.2020 537

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти благодаря акции собрали 850 новых планшетов: агрофирма «Выборжец» закупила 350 планшетов, компании «Евроинвест» и «Термекс» – по 250. Технику передадут, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет электронного оборудования для дистанционного обучения.