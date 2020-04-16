В Петербурге зарплата курьера выросла до 140 тысяч рублей

Из-за введения режима самоизоляции на фоне пандемии в России самой популярной стала профессия курьера.
Число вакансий в этой сфере заметно увеличилось. Также увеличилась и зарплата курьеров. Так, в Петербурге курьер на личном автомобиле может заработать до 140 тысяч рублей. Средняя зарплата пеших курьеров составляет около 37,6 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Работа.ру.
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15.04.2020 118