В Петербурге зарплата курьера выросла до 140 тысяч рублей

Из-за введения режима самоизоляции на фоне пандемии в России самой популярной стала профессия курьера.

Число вакансий в этой сфере заметно увеличилось. Также увеличилась и зарплата курьеров. Так, в Петербурге курьер на личном автомобиле может заработать до 140 тысяч рублей. Средняя зарплата пеших курьеров составляет около 37,6 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Работа.ру.