Сотрудник ОЖД из Волхова вел скрытую видеозапись в женской уборной

16 апреля в полицию Волховского района обратился женский коллектив подразделения Октябрьской железной дороги (ОЖД) — Волхостроевской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-11).
В женской уборной комнате организации найдено скрытое записывающее устройство. У сотрудниц ОЖД есть подозреваемый. По их словам, он признался в том, что является владельцем камеры, но отказался объяснять, что собирается делать с отснятыми видео.
Сотрудники полиции проводит проверку. О ситуации осведомлены в руководстве ОЖД.
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