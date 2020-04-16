Сотрудник ОЖД из Волхова вел скрытую видеозапись в женской уборной

16 апреля в полицию Волховского района обратился женский коллектив подразделения Октябрьской железной дороги (ОЖД) — Волхостроевской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-11).

В женской уборной комнате организации найдено скрытое записывающее устройство. У сотрудниц ОЖД есть подозреваемый. По их словам, он признался в том, что является владельцем камеры, но отказался объяснять, что собирается делать с отснятыми видео.

Сотрудники полиции проводит проверку. О ситуации осведомлены в руководстве ОЖД.