По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Четыре БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Жители Реутова сообщали о звуках взрывов и столбе дыма над городом.

Три человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали при атаке беспилотников на жилой сектор в Туле. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов.

Один человек пострадал в Белгородской области. В регионе разрушены жилой дом и две надворные постройки, повреждены линии газо- и электроснабжения.

Новые повреждения получили мост в районе Чонгара и мост между Геническом и Арабатской стрелкой в Херсонской области. Движение по ним перекрыли, автомобильный пункт пропуска «Джанкой» временно не работает, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В Ростовской области беспилотники уничтожили над Таганрогом и двумя районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской и Смоленской областях атака обошлась без пострадавших и повреждений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Ярославля, Волгограда, Сочи и Геленджика были закрыты для полетов. На момент подготовки публикации ограничения сохранялись в Домодедово и Жуковском, а также в аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Калуги.