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Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Четыре БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Жители Реутова сообщали о звуках взрывов и столбе дыма над городом.

Три человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали при атаке беспилотников на жилой сектор в Туле. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов.

Один человек пострадал в Белгородской области. В регионе разрушены жилой дом и две надворные постройки, повреждены линии газо- и электроснабжения.

Новые повреждения получили мост в районе Чонгара и мост между Геническом и Арабатской стрелкой в Херсонской области. Движение по ним перекрыли, автомобильный пункт пропуска «Джанкой» временно не работает, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В Ростовской области беспилотники уничтожили над Таганрогом и двумя районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской и Смоленской областях атака обошлась без пострадавших и повреждений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Ярославля, Волгограда, Сочи и Геленджика были закрыты для полетов. На момент подготовки публикации ограничения сохранялись в Домодедово и Жуковском, а также в аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Калуги.

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Теги

БПЛА СВО Россия
Новости Экономика

Ленобласть заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России

ленобласть
Фото: lenobl.ru

Ленинградская область заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года, набрав 75,18 балла. Исследование опубликовало РИА «Новости».

Годом ранее регион находился на восьмой строчке с результатом 76,25 балла. Таким образом, несмотря на снижение итоговой оценки, Ленобласть поднялась в рейтинге на одну позицию.

Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, набравшие более 90 баллов. В первую пятерку также вошли Татарстан, Московская и Свердловская области. Состав первой десятки по сравнению с 2024 годом не изменился.

По данным экспертов, регионы из топ-10 обеспечивают более половины суммарного валового регионального продукта России. На их территории проживает более трети населения страны.

Последние места заняли Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тыва.

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Ленинградская область

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