Теплая и дождливая погода, ожидается в Ленобласти в пятницу

На дорогах регионов ожидается и гололёд.
Согласно сообщениям синоптиков, 17 апреля на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается тёплая и дождливая погода, местами возможен небольшой снегопад.
Температура будет на уровне от +1 до +6 градусов тепла, местами и у водоёмов до +2 градусов. Ветер ожидается юго-западный 4-7 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.
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24.03.2020 647
Водителей и пешеходов просят быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.