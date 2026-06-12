Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник — День России, По традиции, по всей стране проходят народные гуляния, концерты и ярмарки. Ленобласть – не исключение.

В Гатчине губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил первые паспорта школьникам. Для гостей праздника организованы мастер-классы, интерактивные игры и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов региона.

Фото: ivbg.ru

В Выборге праздничные гуляния развернулись на Смоляном мысе.

В Кировске отмечают сразу два праздника — День России и 95-ю годовщину со дня основания города. Программа включает в себя праздничный концерт, награждение победителей конкурсов и фестивалей, а также вручение земельных сертификатов.