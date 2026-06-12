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В порту Усть-Луги произошел взрыв, есть погибшие

В морском порту Кингисеппского района Ленобласти 12 июня произошел взрыв.

Скорая
Фото: ivbg.ru.

По предварительным данным, во время испытания трубы произошла разгерметизация, после чего прогремел взрыв, пишет издание 78. Предварительно известно о троих погибших и пятерых пострадавших.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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10.06.2026
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Теги

взрыв порт Усть-Луга Ленобласть
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Ленобласть отмечает День России концертами и народными гуляниями

Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник — День России, По традиции, по всей стране проходят народные гуляния, концерты и ярмарки. Ленобласть – не исключение.

Ленобласть отмечает День России концертами и народными гуляниями - Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник — День России, По традиции, по всей
Фото: 47channel.

В Гатчине губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил первые паспорта школьникам. Для гостей праздника организованы мастер-классы, интерактивные игры и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов региона.

Фото: ivbg.ru

В Выборге праздничные гуляния развернулись на Смоляном мысе.

Ленобласть отмечает День России концертами и народными гуляниями - Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник — День России, По традиции, по всей
Фото: 47channel.

В Кировске отмечают сразу два праздника — День России и 95-ю годовщину со дня основания города. Программа включает в себя праздничный концерт, награждение победителей конкурсов и фестивалей, а также вручение земельных сертификатов.

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