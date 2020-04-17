СМИ: полицейских, проверявших хостел в Новосергиевке, тестируют на коронавирус

На сегодняшний день известно о 123 зараженных мигрантах, проживавших в хостеле в Новосергиевке Всеволожского района.

Теперь на коронавирус проверяют полицейских, которые одними из первых наведались к зараженным, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Всего на карантине находятся 472 человека. На месте развернут мобильный госпиталь, где работают медики Всеволожской клинической больницы.

Медперсонал Всеволожской больницы ежедневно контролирует состояние, как пациентов мобильного госпиталя, так и обитателей общежития, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными. При этом закупку необходимых препаратов обеспечивает компания-работодатель.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области 17 апреля стало известно о 24 новых случаях заражения коронавирусом. Всего заболевших – 354 человека.