Школьники Мурино получили 150 планшетов для дистанционного обучения

Три образовательные организации Всеволожского района получили 150 новых планшетов.

К благотворительной акции #ПомогиУчиться подключились сразу несколько строительных организаций, работающих во Всеволожском районе — “Петрострой”, “ЦДС” и “Полис Групп”. Представители компаний передали трем Муринским центрам образования 150 планшетов.

Технику передадут, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет электронного оборудования для дистанционного обучения.

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Ранее в Тосненском районе школьникам подарили 15 ноутбуков для дистанционного обучения, ученикам Свирицкой школы — шесть планшеты.