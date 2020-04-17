Школьники Мурино получили 150 планшетов для дистанционного обучения

Три образовательные организации Всеволожского района получили 150 новых планшетов.
К благотворительной акции #ПомогиУчиться подключились сразу несколько строительных организаций, работающих во Всеволожском районе — “Петрострой”, “ЦДС” и “Полис Групп”. Представители компаний передали трем Муринским центрам образования 150 планшетов.
Технику передадут, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет электронного оборудования для дистанционного обучения.
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