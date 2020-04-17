На трассе М-10 в Тосненском районе на неделю ограничат движение транспорта

Дорожники будут работать на путепроводе через железную дорогу Тосно — Новолисино.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, с 20 по 27 апреля на 652-м километре автодороги “Россия” введут ограничения пропускной способности. Следующую неделю дорожники будет поочередно перекрывать одну полоса движения в направлении Москвы. При этом движение по трассе в сторону Петербурга будет осуществляться в штатном режиме, по двум полосам.

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Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.