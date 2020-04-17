Очередные пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из больницы в Петербурге — СМИ

Сегодня, 17 апреля, стало известно о двух пациентах, сбежавших из больницы №2 по Учебному переулку в Петербурге.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Уточняется, что речь идет о 34-летней Наталье и бездомном мужчине, которого забрали от станции метро Ладожская.

Женщину доставили в медучреждение с подозрением на коронавирус. Сразу, как ее зарегистрировали, она сбежала. Сейчас ее ищут полицейские.

Бездомного успели проверить на коронавирус и предварительный результат оказался положительным. Отсутствие постоянного места жительства значительно усложняет поиски сбежавшего.

Ранее ivbg.ru писал, что пациент с подозрением на коронавирус сбежал в Гатчину из больницы в Петербурге. Материалы направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.