Более 130 медиков госпитализировали с подозрением на коронавирус в Петербурге

Сегодня, 17 апреля, главврач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил о госпитализации 137 медиков в Санкт-Петербурге.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». При этом количество госпитализированных медиком именно с подтвержденным коронавирусом не уточняется.

«Всего у нас 405 пациентов либо с подозрением или уже с подверженным диагнозом. Из них 137 — медицинские работники», — сказал Гусев.

По состоянию на 17 апреля, в Санкт-Петербурге за все время было подтверждено 1507 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Северной столице прибавилось 424 новых случая.