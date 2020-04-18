Больше всего зараженных коронавирусом на 18 апреля зафиксировано во Всеволожском и Выборгском районах

По состоянию на 18 апреля, в Ленинградской области за все время подтверждено 388 случаев заражения коронавирусом. За сутки им заразились 34 человека.
Новые случаи были зафиксированы в восьми районах 47 региона. За все время излечились девять человек, при этом смертей не было. Очагом коронавируса в Ленобласти является общежитие для трудовых мигрантов в Новосергиевке, где подтверждено 123 случая заражения. Сейчас территория закрыта, на ней развернут мобильный госпиталь, где лечат зараженных, не вывозя их за пределы зоны карантина.
Кроме того, в Кудрово и Мурино зафиксировано по 17 и 12 зараженных соответственно (за стуки по одному). В городах проводятся регулярные рейды по выявлению нарушителей ограничений. Всего во Всеволожском районе заражены 192 человека.
Далее по количеству заболевших идет Выборгский район, где на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 76 человек. Больше всего зараженных в Выборге, Первомайском и Рощино: 20 в городе и по 16 зараженных в поселке и селе соответственно. В Рощино при этом за сутки было подтверждено 8 случаев.
Самые низкие показатели по коронавирусу – в Лужском, Лодейнопольском, Волосовском, Киришском и Волховском районах Ленобласти. Там за все время выявлено по одному случаю коронавируса ни одного из которых не было за последние сутки.