Больше всего зараженных коронавирусом на 18 апреля зафиксировано во Всеволожском и Выборгском районах

По состоянию на 18 апреля, в Ленинградской области за все время подтверждено 388 случаев заражения коронавирусом. За сутки им заразились 34 человека.

Новые случаи были зафиксированы в восьми районах 47 региона. За все время излечились девять человек, при этом смертей не было. Очагом коронавируса в Ленобласти является общежитие для трудовых мигрантов в Новосергиевке, где подтверждено 123 случая заражения. Сейчас территория закрыта, на ней развернут мобильный госпиталь, где лечат зараженных, не вывозя их за пределы зоны карантина.