Все желающие могут поддержать перевод книги о немецкой политике в Белоруссии

Сотрудник военного музея Карельского перешейка сообщил, что издательство учреждения заключило договор на перевод и издание книги швейцарского профессора, которая называется «Просчитанные убийства: немецкая экономическая и уничтожительная политика в Белоруссии с 1941 по 1944 год».

«Это фундаментальный научный труд на 1200 страниц, основанный на огромном количестве архивных документов. По условиям договора, книга на русском языке будет размещена для бесплатного скачивания в интернете. Также будет бумажная версия — возможно, в двух томах», — пишет на своей странице во «ВКонтакте» сотрудник музея Баир Иринчеев.

Он добавил, что благотворительные фонды и отдельные меценаты предложили свою финансовую помощь для перевода.

«Работа идёт, и, как ясно из объёмов книги, займёт до полугода. Той помощи, что нам предложили, хватит примерно на половину перевода книги. Денег на вторую половину перевода, редактуру, вёрстку, печать — пока нет, поэтому просим помощи», — пишет сотрудник Иринчеев.

Он добавил, что все желающие поддержать перевод книги могут воспользоваться реквизитами, опубликованными на странице сотрудника музея. Там же указано содержание научного труда.