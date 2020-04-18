Куличи в Гатчинском районе освящали безопасным способом

Сегодня, 18 апреля, в Гатчинском районе прошло традиционное пасхальное освящение яств. Однако все участники должны были придерживаться правил безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Мероприятия прошли в трех храмах района: Павловском кафедральном соборе и соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине, а также в церкви иконы Божией Матери Казанской в Вырице. Священники решили не отменять традиционные мероприятия из-за коронавируса.

Руководство церквей отмечает, что были учтены все правила безопасности, которые озвучили глава Ленобласти Александр Дрозденко и руководители РПЦ.