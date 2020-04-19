Самозанятым рассказали, как получить кредитные каникулы в России

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал агентству «Прайм», как самозанятые могут получить кредитные каникулы в России.

По словам эксперта, четко обозначенного в законе обязательства предоставлять кредитные каникулы самозанятым у банков пока нет. Однако получить отсрочку вполне возможно, если предоставить все необходимые документы.

«Самозанятым для получения кредитных каникул необходимо обратиться в свой банк с требованием об изменении условий кредитного договора. Подать заявку можно как онлайн, так и по телефону по номеру, указанному в кредитном договоре», — посоветовал Гавришев.

При этом в заявлении следует обозначить период, на который клиент планирует взять кредитные каникулы (до шести месяцев), дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже одного месяца — для ипотеки). Банк рассмотрит обращение в течение пяти дней и при возможности предоставит отсрочку, если жизненная ситуация обратившегося действительно соответствует всем требованиям, рассказал эксперт.