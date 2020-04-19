ЛенТВ24 готовится к пасхальному концерту — фото

Сегодня, 19 апреля, в 15:00 в эфире ЛенТВ24 начнется прямая трансляция концерта, который состоится в Георгиевском храме на территории Староладожской крепости.

Мероприятие приурочено к Пасхе и организовано при поддержке государственного областного оркестра «Таврический», музея-заповедника «Старая Ладога», комитета по культуре Ленинградской области и ЛенТВ24.

В программе концерта выступление ведущего солиста Мариинского театра Владимира Целебровского. Баритон прозвучит в пустой церкви без музыкального сопровождения – певец будет находиться в храме один и исполнять произведения а-капелла. Солист исполнит пасхальный тропарь «Воскресение Твое, Христе Спасе», фрагменты Пасхального канона, Херувимскую Песнь — Староболгарскую, Пасхальный тропарь «Христос Анести» (византийский распев), «Отче Наш», «12 разбойников» и «Христос Воскресе» на трёх языках.

Ранее Александр Дрозденко поздравил жителей Ленинградской области с Пасхой. Он отметил, что сегодня особенно важно сохранять прочный духовный фундамент, беречь и укреплять единство народа и стабильность в регионе.