Видео: десятки людей вышли на крестный ход в центре Петербурга

Сегодня днем, 19 апреля, на Невском проспекте заметили колонну из порядка 30 человек, которая двинулась в полдень от Казанского собора.

Отмечается, что участие принимают наиболее религиозные горожане, которые в том числе пришли с детьми. Собравшиеся идут по тротуарам в сопровождении машины ДПС, движению транспорта не мешают, сообщает 78.ru.

Организатором является братство православных священников и мирян «За святую Пасху!». Участники боялись, что крестный ход запретят, поэтому маршрут заранее ни с кем не был согласован.

Telegram-канал «Mash на Мойке» публикует видео, на котором, предположительно, именно эту колонну остановили сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что в отношении отца Артемия Скрипкина, отлученного от церкви, составили протокол.