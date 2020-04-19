Женщина зарезала мужа после семейного застолья в Петербурге

За час до полуночи 18 апреля в квартире дома по проспекту Ветеранов в Петербурге произошла семейная потасовка, которая закончилась летальным исходом.

Из квартиры госпитализировали 31-летнего мужчину с ножевым ранением шеи. Его состояние оценили как тяжелое, через два часа он умер, сообщает «Фонтанка».

На месте была задержана 29-летняя супруга погибшего. По ее словам, случившемуся предшествовало застолье с алкоголем и вытекающий из этого конфликт. После этого женщина схватила нож и ударила оппонента.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в отношении женщины составлен административный протокол о мелком хулиганстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Она воспитывает четырехлетнего сына. Под присмотр социальных служб семья не попадала.