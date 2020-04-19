Иностранца с поддельными правами остановили в Петербурге

Сегодня утром, 19 апреля, на Московском шоссе дорожные полицейские остановили Kia, которым управлял мужчина 1982 года рождения.

Водитель оказался гражданином Киргизии. Он предъявил водительское удостоверение, а правоохранители усомнились в его подлинности, сообщает «Дорожный инспектор».

Автомобилист в свое оправдание рассказал, что учился в автошколе у себя на родине, но у него истек срок действия водительского удостоверения. Поэтому мужчина решил заказать на родине новое удостоверение, чтобы не ездить домой. Документ оказался подделкой.

Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции и составили протокол за управление транспортом без прав. Машину поместили на специализированную стоянку. Автомобиль при этом имеет повреждения и замену элементов кузова — правоохранители проверят, не использовались ли эти запчасти с угнанных автомобилей. Машина принадлежит таксопарку.