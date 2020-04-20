Во Всеволожском районе водитель автомобиля сбил лосенка

Дорожное происшествие случилось днём 19 апреля в поселке Ваганово Всеволожского района Ленобласти.

По информации портала «Мегаполис», животное получило тяжёлые травмы, у него были сломаны ребра и он истекал кровью. Сообщается, что лосёнка сбил грузовик.

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Отмечается, что местные жители хотели пристрелить животное, но вызвали егеря, который забрал лосёнка, чтобы умертвить его более гуманным способом.