Застолье двух пенсионеров закончилось поножовщиной в Сосновом Бору

Подозреваемому предъявят обвинение в ближайшее время.

По информации правоохранительных органов, в Сосновом Бору задержали пожилого мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого.

По версии следствия, подозреваемый распивал, алкогольные напитки вместе с знакомым и в какой-то момент между ними возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый ударил знакомого ножом в шею, от чего тот скончался.

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Подозреваемый мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.