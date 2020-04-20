Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 20 апреля

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 165 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 624 тысяч человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 198674 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Италии, где насчитывают 178972 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 764 тысяч заболевших.

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В России, по состоянию на утро 20 апреля, число заразившихся коронавирусом составляло 42853 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.