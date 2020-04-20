В России сделали более 2 млн тестов на коронавирус

За последние сутки в России провели 103,5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает оперштраб, по данным на 20 апреля в России провели более 2 миллионов 53 тысяч лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются более 135 тысяч жителей России.

Вам будет интересно Испытания экспресс-тестов начались в Ленобласти В Ленинградской области порядка 5 тысяч экспресс-тестов, прибывших из Голландии, проходят испытания. Они прибыли в 47 регион на прошлой неделе. Следует... 18.04.2020 180

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти по состоянию на 16 апреля провели 19400 исследований.

За последние сутки в России зафиксировали 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1935 (45,3%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 47121 человек во всех регионах страны.