Стартовало строительство первого дома по программе расселения аварийного жилья в Ополье

Комитет Госстройнадзора Ленобласти выдал разрешение на строительство 55-квартирного четырёхэтажного дома Кингисеппском районе.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, возведение дома в деревне Ополье и подключение его к сетям займёт около года.

Застройщиком выступает региональный оператор по строительству домов для участников программы — Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК). В дальнейшем ЛеноблАИЖК также планирует получить разрешения на строительство домов для переселенцев в Дружной Горке, Ефимовском, Гатчине и Подпорожье.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти за 2019 год расселили 3,86 тыс. кв. метров аварийного жилья. Взамен граждане получили 106 благоустроенных квартир со вторичного рынка.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.