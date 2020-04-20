Концерн Mercedes отзывает в России 489 автомобилей E, S, G и AMG GT классов 

Немецкий автоконцерн Mercedes отзывает с российского рынка 489 автомобилей E, S, G и AMG GT классов. Причина – неисправность. Ремонт – бесплатно для автовладельцев.

Будут отозваны автомобили марки Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290), произведенные в период с мая 2018 года по апрель 2019 года. Причина – возможные проблемы с маслопроводом турбокомпрессора.

Ремонт будет проведен бесплатно для автовладельцев.