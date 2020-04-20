«Когда все это закончится»: Стало известно, что россияне ищут в «Яндексе»

Компания «Яндекс» проанализировала количество поисковых запросов во время самоизоляции россиян. Оказалось, что в марте и начале апреля популярны были запросы со словами «когда все это закончится».

Однако к середине месяца интерес пользователей к такой постановке вопроса пошел на спад, следует из данных. Тем не менее, россияне больше стали интересоваться доставкой и «чем заняться».

Во время самоизоляции также выросла популярность развлечений — онлайн-трансляций концертов, игровых приставок Xbox и компьютерной игры Minecraft. Популярен также запрос «что почитать».

Лишившиеся работы на фоне пандемии активно искали информацию о пособиях по безработице, популярность запроса по слову «вакансии» резко упала в марте и начала расти в апреле. Кроме того, проявился интерес россиян к жонглированию, самостоятельной стрижке на дому, оригами и медитации. Увеличилось также количество запросов со словами «виртуальный бар» и «прокат собак».