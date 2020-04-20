Академик РАН рассказал о пользе бессимптомных носителей коронавируса

Академик РАН Феликс Ершов сообщил, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции COVID-19 приносят пользу, выполняя функцию «вакцины».
«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет семидесяти процентов, закончится рост заболевания», – заявил Феликс Ершов
По словам академика РАН, этот процесс в скором времени позволит снизить рост инфицирования. Однако это не отменяет необходимости соблюдать строгие профилактические и ограничительные меры, ведь они уже позволили снизить заболеваемость, которая больше не имеет «взрывного характера».
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