В Кировске лжесотрудница Ленэнерго обокрала 93-летнюю пенсионерку

В полицию обратился сын потерпевшей 93-летней жительницы Кировска в Ленобласти.
Он сообщил, что его 93-летняя мать стала жертвой мошенницы, устроившей поквартирный обход дома на улице Победы. Женщина представилась сотрудницей «Ленэнерго» и сообщила о задолженности. В итоге пенсионерка отдала мошеннице около трех тысяч рублей.
По словам потерпевшей, женщина была одета во все темное, а ее лицо скрывала медицинская маска.
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