В Кировске лжесотрудница Ленэнерго обокрала 93-летнюю пенсионерку

В полицию обратился сын потерпевшей 93-летней жительницы Кировска в Ленобласти.

Он сообщил, что его 93-летняя мать стала жертвой мошенницы, устроившей поквартирный обход дома на улице Победы. Женщина представилась сотрудницей «Ленэнерго» и сообщила о задолженности. В итоге пенсионерка отдала мошеннице около трех тысяч рублей.

По словам потерпевшей, женщина была одета во все темное, а ее лицо скрывала медицинская маска.

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Это не первый случай обмана пожилых людей мошенниками, представляющимися сотрудниками госучреждений. Таким образом 100 тыс. рублей и сберегательную книжку лишилась 92-летняя пенсионерка из Петербурга.