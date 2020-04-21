36 старшеклассников Бокситогорского района получили планшеты для дистанционного обучения

Старшеклассникам из малообеспеченных и многодетных семей Бокситогорского района во временное пользование передали 36 планшетов.
Гаджеты в рамках благотворительной акции “Помоги учиться” во временное пользование передали компании “Максимум” и “Супервэйв Групп”. Планшеты помогут выпускникам в дистанционном обучении и при подготовке к экзаменам в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бокситогорского района.
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