36 старшеклассников Бокситогорского района получили планшеты для дистанционного обучения

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Старшеклассникам из малообеспеченных и многодетных семей Бокситогорского района во временное пользование передали 36 планшетов.

Фото: пресс-служба администрации Бокситогорского района.

Гаджеты в рамках благотворительной акции “Помоги учиться” во временное пользование передали компании “Максимум” и “Супервэйв Групп”.  Планшеты помогут выпускникам в дистанционном обучении и при подготовке к экзаменам в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бокситогорского района. 

Вам будет интересно
В правительстве Ленобласти рассказали, как получить компьютер для дистанционного обучения
В Ленобласти у 3500 семей нет необходимой техники для дистанционного обучения.  В правительстве Ленобласти объяснили, как можно получить гаджет для дистанционного...
13.04.2020 435

Ранее в Тосненском районе школьникам подарили 15 ноутбуков для дистанционного обучения, ученикам Свирицкой школы — шесть планшеты, Мурино — 150 планшетов.