36 старшеклассников Бокситогорского района получили планшеты для дистанционного обучения

Старшеклассникам из малообеспеченных и многодетных семей Бокситогорского района во временное пользование передали 36 планшетов.

Гаджеты в рамках благотворительной акции “Помоги учиться” во временное пользование передали компании “Максимум” и “Супервэйв Групп”. Планшеты помогут выпускникам в дистанционном обучении и при подготовке к экзаменам в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бокситогорского района.

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Ранее в Тосненском районе школьникам подарили 15 ноутбуков для дистанционного обучения, ученикам Свирицкой школы — шесть планшеты, Мурино — 150 планшетов.