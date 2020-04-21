Задержан владелец общежития в Новосергиевке, где коронавирус нашли у 123 мигрантов

Вчера днем, 20 апреля, на Октябрьском проспекте во Всеволожске был задержан 40-летний предприниматель Артем Блитштейн, он же владелец общежития в Новосергиевке, где сейчас на карантине находятся 472 человека.

У него дома и в офисе прошли обыски, изъяты печати коммерческих фирм, мобильный телефон и электроника, а также банковские карты, передает 47news.

Блитштейна следствие хочет привлечь к ответственности за массовое заражение мигрантов, проживавших в общежитии. Его изолировали на двое суток, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительным данным, помещения Блитштейн сдавал некому ООО «Вектор», а тот на правах субаренды — строительной компании «Эста Констракшен». Фирма поселила там строителей, задействованных на реконструкции «Меги Дыбенко».

Напомним, администрация Всеволожского района поместила здание и прилегающую территорию на карантин, в результате чего на передвижение мигрантов даже в здании были наложены ограничения. На месте развернут мобильный госпиталь. По последним данным, в общежитии было зафиксировано 123 случая заражения коронавирусом.