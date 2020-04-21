Безработный украл защиту с колес железнодорожных вагонов в Оредеже

21 апреля возбуждено уголовное дело о краже железнодорожных деталей в отношении 39-летнего безработного из Лужского района.

По версии следствия, в начале апреля на ж/д стоянке в Оредеже он с помощью гаечного ключа снял с двух вагонов девять упорных крышек, защищающих внутренние элементы колесных пар при движении. Детали вор привез в пункт приема металлолома, где и был задержан.

Ущерб от его действий составил 12 600 рублей. Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности из-за кражи и грабежа.