«Защита граждан и государства»: Депутат Госдумы Игорь Ананских поддерживает поправки в Конституцию

Депутат Государственной Думы Игорь Ананских высказался в поддержку внесения поправок в Конституцию.

«У Конституции Российской Федерации есть две основные задачи: защита граждан и защита государства», – подчеркнул Игорь Ананских

В части поправок, затрагивающих государство, депутат выделяет главенство законодательства России по отношению к международному праву. Это поможет защитить страну от противоречащих ей внешних решений международных органов. Игорь Ананских обращается внимание на то, что текущая версия Конституции создана в 90-х годах, когда Россия не была независимой в полной мере.

«Включение туда пункта о том, что международные законы выше внутрироссийских – ненормально с точки зрения независимости государства», – считает Игорь Ананских

Принятие поправки о главенстве российского законодательства важна для государственности. Как и изменения в части ежегодной индексации пенсий и социальных выплат, которые важны для россиян.

«Отдельно Конституция предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждаются», – подчеркивает Игорь Ананских

Поправка заставит профильные ведомства полностью поменять отношение к социальной роботе. Ведь качество этой работы будет оцениваться не по объему выделенных средств и количеству реализуемых программ, а по тому, как улучшилась жизнь каждого россиянина.