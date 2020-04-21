«Защита граждан и государства»: Депутат Госдумы Игорь Ананских поддерживает поправки в Конституцию

Депутат Государственной Думы Игорь Ананских высказался в поддержку внесения поправок в Конституцию.
В части поправок, затрагивающих государство, депутат выделяет главенство законодательства России по отношению к международному праву. Это поможет защитить страну от противоречащих ей внешних решений международных органов. Игорь Ананских обращается внимание на то, что текущая версия Конституции создана в 90-х годах, когда Россия не была независимой в полной мере.
Принятие поправки о главенстве российского законодательства важна для государственности. Как и изменения в части ежегодной индексации пенсий и социальных выплат, которые важны для россиян.
Поправка заставит профильные ведомства полностью поменять отношение к социальной роботе. Ведь качество этой работы будет оцениваться не по объему выделенных средств и количеству реализуемых программ, а по тому, как улучшилась жизнь каждого россиянина.