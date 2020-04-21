Губернатор Санкт-Петербурга не исключил введения пропусков при ухудшении эпидситуации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил возможности введения пропускного режима при ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу, однако пока, по его оценке, достаточно действующих ограничений.

«Мы предусматриваем различные варианты, абсолютно различные в зависимости от ситуации – от самых средних, по которым сегодня идёт Петербург, и это себя оправдывает, до самых жёстких – вплоть до введения пропусков», — сказал Беглов на заседании городского правительства во вторник.

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Он напомнил, что в Петербурге подтверждено 1973 случая коронавируса, скончались 11 человек, в том числе трое – за минувшие сутки.