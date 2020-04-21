Родителям школьников «на дистанте» в Ленобласти помогут психологи

В период дистанционного обучения многие семьи сталкиваются с организационными проблемами, что портит отношения между детьми и взрослыми. Снизить накал страстей помогут профессиональные психологи

В момент эпидемии COVID-19 Консультационный центр на базе «Ленинградского областного института образования» выступил с инициативой оказания бесплатной психологической помощи родителям школьников, находящихся на дистанционном обучении.

Записаться на консультирование можно на сайте «Регионального консультационного центра» или на сайте «Ленинградского областного института развития образования».

Вам будет интересно Роспотребнадзор рассказал, как сделать дистанционное обучение удобным для ребенка Роспотребнадзор дал рекомендации, как лучше обустроить рабочее место школьника во время дистанционного обучения. В первую очередь, необходимо обратить внимание на то,... 08.04.2020 712

Напомним, с 6 апреля ленинградские школьники из-за эпидемии COVID-19 перешли на дистанционное обучение. Для доступа к электронным образовательным порталам им необходимы компьютеры и другие устройства с выходом в интернет. Минпросвещение уже объявило, что операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Ранее мы сообщали, что для учащихся Ленобласти и их родителей запустили официальный Telegram-канал “Дети дома. Дистанционное обучение в Ленобласти” — @deti_doma_LO. На канале будут публиковать актуальную информацию, новости и рекомендации о дистанционном обучении.

По информации на 21 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся.

В России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах (42 из них в Ленобласти), из них 2567 (45,5%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 52 763 человека во всех регионах страны.