В Светогорске благоустроят главную городскую площадь

Городская площадь города Светогорск будет благоустроена после окончания пандемии COVID-19. Пространство для благоустройства выбрали местные жители.

Светогорск принял участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в 2021-2022 годах. Заявки и предложения проектов принимались в период 13-23 марта. Следующий этап – голосование за мероприятия для проведения в рамках этого пространства – приостановлен из-за COVID-19.

Голосование возобновится после завершения пандемии. Местные жители смогут предложить администрации свое видение будущей площади.